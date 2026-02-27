Desconvocades les jornades de vaga previstes a FGC durant l'MWC

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha anunciat aquest divendres que les jornades de vaga promogudes pel Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) els dies 2, 3 i 4 de març, coincidint amb la celebració del Mobile World Congress (MWC), han estat desconvocades i el servei finalment operarà amb normalitat.
Segons ha informat FGC en un comunicat, el servei ofert aquests dies a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia no es veurà afectat pel decret de serveis mínims establert pel Departament d'Empresa i s'operarà amb el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès i un reforç a la línia Llobregat-Anoia.
D'aquesta manera, FGC pretén fer front a l'augment d'usuaris generat per l'MWC, que se celebra del 2 al 5 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, situat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
El dispositiu de reforç permetrà incrementar durant aquests quatre dies la freqüència i la capacitat dels trens de la línia Llobregat-Anoia, amb l'objectiu d'absorbir l'augment de la demanda fins a l'estació d'Europa | Fira, que serveix d'accés a aquest recinte firal.
D'aquesta manera, la línia Llobregat-Anoia d'FGC, que connecta en 6 minuts les estacions de Plaça Espanya i Europa | Fira, esdevindrà una de les vies més directes per accedir al recinte firal.