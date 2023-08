Desconvocada la vaga dels vigilants de l'Aeroport de Barcelona després de 15 hores de reunió

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Els vigilants dels controls de seguretat de l'Aeroport de Barcelona-El Prat han desconvocat la matinada d'aquest dimarts la vaga indefinida prevista a partir d'aquest dijous 10 d'agost després de 15 hores de reunió amb l'empresa.

Segons fonts del CSIF consultades per Europa Press, la reunió ha comptat amb la mediació de la Generalitat i ha finalitzat amb la desconvocatòria al voltant de la 1 de la matinada, signada en acta.

La vaga s'hagués realitzat de dijous a dilluns de 4 a 7 hores, de 9 a 11 hores i de 16 a 18 hores, segons els treballadors, per l'incompliment dels pactes aconseguits amb I-Sec Aviation Security, empresa encarregada dels treballs.

Concretament, van afirmar que l'empresa "no respecta els descansos del personal, ni la conciliació familiar" i van assegurar que hi ha alguns responsables que exerceixen, textualment, abús d'autoritat i pressió sobre els subordinats.

Així mateix, la vaga tenia com a objectiu complir "amb la paritat en els llocs de treball", que l'empresa es fes càrrec dels costos d'aparcament i percebre un plus per idiomes.