Desconvocada la manifestació per l'habitatge en L'Hospitalet (Barcelona) aquest dissabte per pluja

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat de Llogateres ha desconvocat la manifestació pel dret a l'habitatge previst per a aquest dissabte a les 19 hores a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a causa de l'episodi de pluges que afecta a Catalunya.
Segons han informat en un missatge a 'X', recollit per Europa Press, el sindicat ha convocat una nova manifestació per a aquest dilluns 5 d'octubre a les 19 hores a la plaça Urquinaona de Barcelona.
"Sembla que avui les llàgrimes de rendistes espantats per la vaga general ens impediran fer la manifestació", han afegit.