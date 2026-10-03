Publicat 03/10/2026 14:36

Desconvocada la manifestació per l'habitatge en L'Hospitalet (Barcelona) aquest dissabte per pluja

Desenes de persones participen en una assemblea del Sindicat de Llogateres per promoure una vaga general, a 2 d'octubre de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres ha desconvocat la manifestació pel dret a l'habitatge previst per a aquest dissabte a les 19 hores a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a causa de l'episodi de pluges que afecta a Catalunya.

Segons han informat en un missatge a 'X', recollit per Europa Press, el sindicat ha convocat una nova manifestació per a aquest dilluns 5 d'octubre a les 19 hores a la plaça Urquinaona de Barcelona.

"Sembla que avui les llàgrimes de rendistes espantats per la vaga general ens impediran fer la manifestació", han afegit.

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