Desconcert i cares llargues a les portes de Génova quan el PP havia preparat una festa amb DJ

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Desconcert i cares llargues entre els militants i simpatitzants que s'han acostat a la seu del PP en veure que l'escrutini de les eleccions generals no projecta la majoria suficient que havia promès en campanya el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo.

El PP havia preparat un ampli dispositiu amb la música de DJ Pulpo per amenitzar el recompte a la seu del PP i també havia instal·lat el famós balcó de Génova, símbol de les victòries electorals del partit.

No obstant això, tocades les 22.00 hores i amb més del 75% escrutat, el PP guanya per la mínima (132 escons respecte als 126 dels socialistes), de manera que no es compleix el "canvi de cicle" i la "marea blava" que aquesta nit esperava la direcció nacional del PP.

Abans de l'escrutini, quan només se sabien enquestes, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha augurat que serà una "bona nit electoral" perquè, segons ha dit, "tot apunta que el PP serà la primera força política". És més, ha arribat parlar de baixada del PSOE i Pedro Sánchez quan ha subratllat que seria "la primera vegada en 27 anys" que un president que es presenta a la reelecció "perd les eleccions".

Des que ha començat l'escrutini, fonts del PP han apel·lat a la prudència, al·legant que era molt aviat. No obstant això, el nerviosisme i la tensió han anat creixent conforme ha anat avançant el recompte, en veure que el PP aconsegueix una pírrica victòria i el PSOE fins i tot puja diversos escons pel que fa als comicis del 2019, quan va obtenir 120 diputats.