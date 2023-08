Un descarrilament de maquinària a Barcelona interromp els FGC de Sarrià a Tres Torres

BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

El descarrilament d'una màquina de via que realitzava "treballs nocturns" aquest dijous a la nit als Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha interromput la circulació entre les parades de Sarrià i Tres Torres a Barcelona.

L'incident ha provocat un ferit menys greu, que ha estat traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat tres dotacions terrestres, informen a Europa Press.

No hi haurà servei de ferrocarrils tot aquest divendres, per la qual cosa FGC ha habilitat "un bus especial" entre les parades perquè els viatgers puguin seguir utilitzant la línia.

La L7 també s'ha vist afectada aquest divendres per la mateixa incidència i els combois circulen amb una freqüència de 15 minuts entre les estacions de Gràcia i Tibidabo.

Per obres de millora a les vies que ja estaven previstes, del dissabte fins al 20 d'agost FGC també habilitarà un autobús substitutiu entre les estacions de Sarrià i Gràcia i entre L'Hospitalet Avinguda Carrilet i Gornal.