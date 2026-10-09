Publicat 09/10/2026 18:08

Desa distribuirà un dividend de 0,2809 euros bruts el 30 d'octubre

Archivo - Centre logístic de DESA
DESA - Arxiu

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -

Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje (Desa) abonarà el 30 d'octubre un dividend a compte dels resultats de l'exercici 2026 per un import de 0,2809 euros bruts per acció.

Segons un comunicat d'aquest divendres de la companyia remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'última data de contractació amb dret a dividend serà el 27 d'octubre.

El dividend té una retenció del 19% --excepte participacions superiors al 5% del capital--, per la qual cosa l'import net per acció serà de 0,2275 euros per títol.

Contador

Contingut patrocinat