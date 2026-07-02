Desa distribuirà un dividend de 0,2809 euros bruts el 29 de juliol

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje (Desa) abonarà el 29 de juliol un dividend a compte dels resultats de l'exercici 2026 per un import de 0,2809 euros bruts per acció.
Segons un comunicat d'aquest dijous de la companyia remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'última data de contractació amb dret de dividend serà el 24 de juliol.
El dividend té una retenció del 19% --excepte participacions superiors al 5% del capital--, per la qual cosa l'import net per acció serà de 0,2275 euros per títol.