Deportat a l'Iran un activista kurd després de no aconseguir asil a Barcelona

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

Un activista kurd, la seva dona embarassada i el seu fill menor d'edat han estat deportats a l'Iran aquest divendres al matí des de l'Aeroport de Barcelona després de veure rebutjada la seva sol·licitud d'asil.

El despatx Arrels Advocades, que representa l'activista, ha assenyalat en un tuit recollit per Europa Press que el retorn s'ha fet abans que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) s'hagi pronunciat sobre la sol·licitud de mesures cautelars que l'advocat Jordi Naya va presentar dijous per provar d'evitar la deportació.

L'advocat també va presentar una sol·licitud de mesures cautelaríssimes a l'Audiència Nacional (AN), que el tribunal va rebutjar, i fonts policials van assenyalar a Europa Press que l'Oficina d'Asil i Refugi del Ministeri d'Interior va examinar dues vegades la petició de la família i que l'activista va incórrer "en contradiccions pels canvis de versió, primer afirmava que a l'Iran estava perseguit per una condemna i després va dir que era per motius religiosos, en ser cristià".