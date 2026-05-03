Denuncien tortures als activistes espanyol i brasiler sota custòdia israeliana

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
Tots dos estan en una presó d'Ashkelon i mantenen la seva vaga de fam
MADRID, 3 maig (EUROPA PRESS) -
Activistes han denunciat aquest passat dissabte tortures contra els activistes espanyol i brasiler que estan sota custòdia israeliana i que han estat traslladats a la Presó de Shikma, a Ashkelon, al nord de la Franja de Gaza, després de la seva captura dimecres passat en aigües properes a Creta (Grècia).
"Segons l'Ambaixada brasilera, Thiago De Ávila ha informat que ha estat torturat, colpejat i maltractat. Responsables de l'Ambaixada han observat marques visibles en la seva cara durant una visita supervisada, amb un cristall de separació i sense poder comunicar-se lliurement", ha explicat la Flotilla Global Sumud en un comunicat.
De Ávila, ciutadà brasiler, ha denunciat "importants dolors", en particular a la seva espatlla. "Malgrat haver estat examinat per un metge no se m'ha prestat l'atenció mèdica adequada", ha ressaltat.
L'Ambaixada intenta que se li presenti "tractament apropiat immediatament", segons la Flotilla Global Sumud, que recorda que De Ávila es troba també en vaga de fam i que només beu aigua des que va ser capturat per efectius israelians en aigües internacionals.
També advocats del Centre pels Drets de la Minoria Àrab a Israel, Adalah, han pogut visitar al suec-espanyol d'origen palestí Saif Abukeshek i a De Àvila. En el cas d'Abukeshek, ha relatat que ho tenen emmanillat i amb els ulls embenats, obligat a romandre de cap per avall en el sòl des del moment de la seva captura fins al matí d'aquest dissabte, la qual cosa li ha provocat hematomes en la cara i les mans.
En arribar a la Presó de Shikma li van informar que seria interrogat pel Shin Bet, el servei de seguretat israelià per a l'interior i els territoris palestins per presumpta "pertinença a una organització terrorista", relata Adalah.
"EXTREMA BRUTALITAT"
Quant a De Ávila, ha denunciat la "extrema brutalitat" dels militars israelians durant la captura dels vaixells. "Va ser arrossegat de cap per avall per la coberta i copejat tan greument que es va desmaiar dues vegades", ha informat Adalah.
Durant la visita, els representants d'Adalah van poder corroborar que tenia "hematomes visibles" a la cara, principalment al voltant del seu ull esquerre. A més ha informat de "restricció de moviments i intensos dolors en una mà". Els dos dies des de la seva captura fins al seu lliurament als serveis penitenciaris israelians ha estat emmanillat i amb els ulls embenats. Ara està en una cel·la sense finestres i ha estat interrogat pel Shin Bet.
Li han informat que també serà interrogat pel Mossad, els serveis secrets israelians per a l'exterior per presumpta "pertinença a organització terrorista". Adalah ha demanat informació sobre l'acusació contra De Ávila, però les autoritats israelianes l'han denengat.
La Flotilla també recorda que no s'han presentat càrrecs contra D'Àvila i que l'Ambaixada tampoc ha rebut informació aclaridora sobre els motius de la seva detenció. A més, destaca que De Ávila ha expressat la seva intenció de no sortir de presó tret que Abukeshek sigui també alliberat.
En el cas d'Abukeshek, "testimonis de primera mà confirmen les tortures i greus abusos" abans de ser tret per la força de la seva embarcació, segons la Flotilla Global Sumud. Aquests testimonis serien els propis activistes dels vaixells de la flotilla internacional abordats per forces militars israelianes.
"UNA ESCALADA DRAMÀTICA"
La Flotilla destaca que la presó d'Ascalón "és coneguda pel seu ús per a l'internament de presos palestins en dures condicions i més recentment per empresonar a civils segrestats a Gaza dins de la campanya genocida d'Israel contra el poble palestí".
El trasllat de De Ávila i Abukeshek a aquesta presó "és una escalada dramàtica" a causa de "els informes confirmats de tortura sota custòdia", segons la Flotilla, que denuncia "detenció arbitrària, negació del degut procés i violacions de la prohibició absoluta de tortures que contempla el dret internacional".
"Malgrat les intervencions legals urgents i les àmplies crides internacionals, els països europeus han abdicat de la seva obligació legal i han permès el trasllat de dos civils, la qual cosa els col·loca en risc imminent", ha advertit l'organització.
Així, demanen als governs d'Espanya, Suècia i Brasil "adoptar accions diplomàtiques immediatament per aconseguir l'alliberament dels seus nacionals" i una intervenció "urgent" dels organismes internacionals per condemnar i recórrer les "acusacions infundades que posen en perill als civils detinguts". Finalment, exigeixen rendició de comptes per "tortures, detenció il·legal i trasllat forçós".
"Saif i Thiago no són abstraccions, sinó éssers humans amb drets inviolables. Tenen dret a protecció, degut procés i preservació de les seves vides i dignitat", ha recordat la Flotilla Global Sumud. "Són pares, fills i pilars de la comunitat que esperen el seu retorn sans i estalvis i el segrest del qual és una greu violació de les normes internacionals".
Israel considera a Abukeshek com un dels "líders" del moviment islamista palestí Hamás, mentre assenyala a De Àvila per "treballar per al grup com a sospitós d'activitats il·legals".
CONDEMNA DE HAMÁS
Precisament Hamás ha condemnat els "abusos i agressions físiques" contra els activistes de la Flotilla, prova de la "depravació moral" de la "entitat ocupant feixista" i del seu intent d'intimidar i dissuadir als activistes en missió humanitària.
Demana així a la gent lliure de tot el món que intensifiquin la seva solidaritat amb el poble palestí i prossegueixin amb els intents de trencar el bloqueig i "posar en evidència els crims de l'ocupació contra el nostre poble i contra la humanitat".
Expressa així mateix el seu "orgull" per aquests activistes internacionals i la seva determinació per seguir amb l'intent de trencar el bloqueig "malgrat les amenaces i del terrorisme de l'ocupació israeliana".