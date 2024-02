La denunciant d'Alves va dir al primer mosso que hi va acudir que no volia denunciar: "No vull res"

El tribunal veu la gravació de la càmera unipersonal de l'agent



BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

La denunciant del futbolista Dani Alves va dir al primer mosso d'Esquadra que la va atendre després de l'agressió sexual a la discoteca Sutton que no volia denunciar: "No vull res".

Així consta en la gravació de la càmera unipersonal de l'agent, que es va activar per error i va gravar uns minuts de la primera atenció a la denunciant, i que forma part dels enregistraments que el tribunal visiona aquest dimecres a la tarda en la fase de prova documental.

En el vídeo se sent la noia que mentre plora explica al policia l'agressió --"m'estava pegant, m'ha tirat a terra"--, davant la qual cosa l'agent li pregunta si li ha introduït els dits i ella contesta que sí.

En aquella conversa, el mosso també li diu: "Tu hi pots entrar de manera voluntària i dir que no. Per això es va fer la llei", en referència a la llei del 'només sí és sí'.

El mosso va insistir que l'havia de visitar un forense: "Et demano una ambulància i vas a l'Hospital Cínic. Jo et faré una denúncia", va insistir davant el rebuig de la noia a denunciar.

"No vull que surti enlloc el meu nom", i el mosso li va assegurar que el seu nom no transcendiria de l'àmbit judicial.