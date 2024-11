Deneguen l'amnistia a un condemnat per la manifestació 'holi' contra Jusapol

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

La secció 21 de l'Audiència de Barcelona ha denegat aplicar la llei d'amnistia a l'activista Marcel Vivet, condemnat a un any i mig de presó per desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat i delicte lleu de lesions per la seva participació en la manifestació 'holi' de l'esquerra independentista contra Jusapol el 2018, segons la interlocutòria consultada per Europa Press aquest dilluns.

La sala declara extingida la responsabilitat criminal pel compliment de la pena, a més de la responsabilitat civil, però rebutja eliminar els seus antecedents en no aplicar-li la llei d'amnistia.

El motiu, argumenta, és perquè si bé els delictes pels quals va ser condemnat Vivet "es van cometre el 29 de setembre del 2018 i per tant concorreria l'element temporal que la norma contempla", no tenen per a la sala cap relació amb l'1-O ni el 9-N ni amb actes que tinguessin com a objectiu promoure la independència de Catalunya.

Tot i que la Fiscalia no es va oposar a que se li apliqués l'amnistia, el tribunal dona la raó a l'acusació particular, que va posar de manifest que "no concorren els pressupòsits" per fer-ho, ja que el delicte de lesions no forma part dels continguts de la norma i en el cas dels desordres públics no es fa referència al moviment o motivació que va portar a la comissió delictiva.

Per la seva banda, Vivet ha expressat a través d'X que "queda clar que l'amnistia sense moviment, sense tenir l'amenaça de cremar els carrers, empreses i institucions espanyoles és paper mullat. Les nostres armes són l'organització i la insubmissió al règim. Tornem a organitzar-nos. Tornem a fer que ens tinguin por. Seguim".