Denegada per segona vegada la cautelar judicial al Barça per inscriure a Dani Olmo en LaLiga

El jutge critica que el FCB pretengui judicialitzar de nou la inscripció d'Olmo

BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat de Primera Instància 47 de Barcelona ha negat al Futbol Club Barcelona la cautelar per a la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor a la Lliga, segons una resolució consultada per Europa Press aquest dilluns.

La resolució, que ha avançat 'Mundo Deportivo', arriba després que divendres passat un altre jutjat, el del Mercantil nombre 10 de Barcelona, rebutgés que s'inscrivís cautelarment a Dani Olmo i a Pau Víctor a la Lliga a partir de l'1 de gener i fins al 30 de juny de 2025.

Dani Olmo va ser inscrit per a la primera part de la temporada, fins al 31 de desembre, després de la baixa per lesió de llarga durada del central danès Andreas Christensen.

No obstant això, la situació econòmica del club en relació amb el 'Fair Play' financer li impedia inscriure al futbolista per a la segona part de la temporada, per la qual cosa el jutge va paralitzar la pròrroga.

En previsió d'aquesta decisió, el club blaugrana havia presentat una segona demanda paral·lela enfront del Jutjat de Primera Instància 47 de Barcelona contra la Normativa per a l'Elaboració del Pressupost (NEP) de la Lliga i finalment aquest altre jutge ha negat al Barça l'opció de poder inscriure-ho.

EL FCB POT RECÓRRER

Segons la resolució, el Barça justificava que "com un lesionat de llarga durada tenia un sou considerable, es puguin inscriure punts jugadors com ho permetés el salari alliberat pel jugador lesionat" i oferia 5.000 euros per respondre dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se amb l'adopció de la mesura cautelar, una quantitat que el jutge considera irrisòria, textualment.

A més, critica que "davant del fet inexorable que s'apropa el termini final d'inscripció" el Barça hagi decidit judicialitzar de nou el cas.

El club blaugrana pot presentar un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència provincial de Barcelona contra aquesta resolució.