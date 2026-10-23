Denaria reclama que el lloguer de l'habitatge es pugui pagar en efectiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Denaria, Javier Rupérez, ha demanat als partits polítics que es permeti pagar el lloguer de l'habitatge en efectiu novament, informa l'associació en un comunicat aquest divendres.
Ho ha dit en la jornada 'El efectivo, garantía de una transición digital justa, inclusiva y segura', celebrada a la seu de Foment del Treball, en la qual ha afegit que "obligar a pagar el lloguer per mitjans electrònics no protegeix ningú".
La llei d'arrendaments Urbans obliga des del 2023 a pagar els lloguers per mitjans electrònics, mentre que fer-ho en efectiu és una excepció si alguna de les parts no té compte bancari o accés a mitjans electrònics de pagament.
La plataforma ha lamentat que el pagament electrònic "pot operar com un filtre addicional de solvència en la selecció d'inquilins" i priva les famílies d'una eina per controlar la seva despesa.
Ha afegit que aquesta obligació no té benefici per al control fiscal, ja que "la informació rellevant per a l'administració és l'existència del contracte i el seu import, no l'instrument amb el qual es paga cada mensualitat".