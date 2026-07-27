Demores de més de 30 minuts en les línies R13, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Les línies R13, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies pateixen demores de més de 30 minuts de mitjana aquest dilluns des de les 9.13 hores.
El motiu és una incidència tècnica d'un tren entre Sitges i Garraf (Barcelona), ha informat Rodalies en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquest dilluns és el primer dia feiner que es reprèn el servei de les línies R2, R2 Nord i R11 al seu pas per Montcada i Reixac (Barcelona) després de la reparació de la infraestructura per l'esvoranc de dimecres passat.