Demores de 30 minuts en l'R14, R15, R16 i R17 de Rodalies per un tren de mercaderies avariat

TARRAGONA 29 maig (EUROPA PRESS) -

Les línies R14, R15, R16 i R17 de Rodalies circulen amb retards de 30 minuts per un tren de mercaderies que s'ha avariat a la bifurcació de Vila-seca (Tarragona), segons ha avançat Tarragona Ràdio i confirmen fonts de Renfe a Europa Press.

L'avaria s'ha produït a les 6.44 hores, i a les 8.05 s'ha pogut apartar el tren per poder normalitzar la circulació entre Tarragona i Reus.

De fet, les mateixes fonts apunten que la circulació ja s'ha reprès, però encara hi ha demores en trens de mitja distància ja que circulen per via única entre Tarragona i Reus.