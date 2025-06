Democrats Abroad es manifesta a Barcelona contra els "actes autoritaris" de Trump

BARCELONA 14 juny (EUROPA PRESS) -

L'associació Democrats Abroad s'ha manifestat aquest dissabte al matí davant de l'Ajuntament de Barcelona per protestar contra els "actes autoritaris" del president nord-americà Donald Trump, sota el lema 'No dictators: Day of defiance' ('Sense Dictators: Dia del Desafiament').

La vicepresidenta de Democrats Abroad, Annie Graul, ha assegurat durant el seu discurs a la manifestació que els actes il·legals i en contra de la constitució dels Estats Units continuen augmentant.

"Tornar a construir tot el que s'està carregant trigarà moltes dècades", ha puntualitzat en unes declaracions a Europa Press Televisió.