Demòcrates obre les primàries per elegir els candidats que concorreran a les eleccions

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

Demòcrates de Catalunya ha obert aquest dilluns el procés de primàries per elegir les persones que formaran part de la candidatura amb la qual concorreran a les eleccions al Parlament, més enllà de la configuració amb la qual es presentin.

En un comunicat, el període de presentació de les candidatures s'allargarà fins dijous i les votacions es faran la setmana vinent.

La formació, que es va integrar en les llistes de Junts a les quatre circumscripcions en les eleccions del 2021, considera que aquestes eleccions plantegen el possible retorn de l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, a Catalunya, per la qual cosa plantegen "fer un front electoral tan ampli com sigui possible per donar un impuls definitiu a la consecució de la independència".