Demòcrates escull a Toni Castellà com a cap de llista a les eleccions del 12M

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

Els militants de Demòcrates han escollit a l'actual diputat en el Parlament Toni Castellà com a cap de llista de la formació a les eleccions catalanes del 12 de maig.

En un comunicat aquest dilluns, la formació ha explicat que Castellà és la persona que ha obtingut més vots per encapçalar la llista del partit a la Presidència de la Generalitat, amb 766 vots (96,11%).

En una segona votació, els militants han escollit a la diputada en el Parlament Titon Lailla com la persona amb més vots en la circumscripció de Barcelona (amb el 89,27% dels vots); el més votat per Girona ha estat Albert Ros (52,56%); per Tarragona, Pilar Bella (71,15%), i per Lleida, Meritxell Feliu.

En els anteriors comicis catalans, Demòcrates va concórrer en coalició amb Junts, i està previst que aquest dimarts el candidat de Junts i ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciï la repetició d'aquesta aliança.

Un total de 797 militants de Demòcrates --un 30,98% del cens-- ha votat telemàticament als candidats, en un procés que va començar aquest diumenge i ha finalitzat aquest dilluns.