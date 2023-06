Demòcrates demana a l'independentisme bloquejar les investidures fins a negociar l'autodeterminació

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

Demòcrates de Catalunya ha proposat impulsar un front independentista amb un punt programàtic que demani bloquejar "qualsevol majoria que permeti la investidura d'un president espanyol" fins que a Espanya s'accepti un procés de negociació sobre el dret a l'autodeterminació de Catalunya.

En un comunicat, han assegurat que no tenen cap voluntat de fer un front "per frenar la dreta espanyola" i sí per fer un front independentista que ajudi a avançar cap a la implementació de la república catalana, diuen.

Per fer-ho, els agradaria que els partits independentistes concorreguessin conjuntament a les generals en una llista única perquè "podria donar al conjunt de l'independentisme fins a quatre diputats més, fent encara més decisius els escons a l'hora de provocar un bloqueig en la política espanyola".

Si fracassa aquesta opció, Demòcrates emplaça les formacions independentistes a incorporar com a únic punt del seu programa el bloqueig a qualsevol investidura si no es negocia l'autodeterminació, i a explorar la possibilitat de configurar llistes unitàries a les circumscripcions on pugui tenir un efecte més important, bé sigui al Congrés o al Senat.

MUNICIPALS

Després dels resultats de les municipals, veuen evident que la ciutadania reclama la unitat dels diferents espais de l'independentisme "davant la repressió continuada exercida durant els últims anys per tots els governs espanyols, siguin del color que siguin".

"No podem obviar que molts electors independentistes s'han quedat a casa davant la inacció i la desunió dels partits independentistes en aquests últims anys", destaca la formació, que veu en les generals una oportunitat per donar resposta a la demanda d'unitat.