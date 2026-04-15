La demarcació de Girona va tancar el 2025 amb 88 start-ups, "la xifra més alta" segons Acció

GIRONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
La demarcació de Girona va tancar el 2025 amb 88 start-ups, un 6% més que l'any anterior i "la xifra més alta de la sèrie històrica", segons dades d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses de la Generalitat.
Aquestes companyies, que donen feina a 627 persones, es dediquen principalment als sectors dels serveis empresarials i el programari (16%), la tecnologia de la salut (15%) i l'alimentació (11%), informa la Conselleria d'Empresa en un comunicat aquest dimecres.
El secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'Acció, Jaume Baró, ha fet públiques aquestes dades en la segona jornada del cicle 'Acció ON 2026' celebrada a Girona.
Durant l'acte, que dimarts es va celebrar a Barcelona i durant els pròxims dies se celebrarà a 9 ciutats catalanes més, s'han donat a conèixer els nous ajuts i serveis de l'agència per impulsar el creixement empresarial aquest 2026.
Acció facilita el creixement de les empreses catalanes mitjançant l'impuls de la innovació, l'expansió internacional i l'estratègia empresarial, a més de captar la inversió estrangera a Catalunya i oferir acompanyament per dur a terme projectes d'R+D, d'innovació verda i tecnològica.