Demanen una ordre de recerca internacional per a l'acusat de violar la seva filla a Esparreguera (Barcelona)

L'acusació valora la possibilitat que hagi mort en un país estranger

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia i l'advocat de la Generalitat de Catalunya han sol·licitat que s'emeti una ordre internacional de detenció per capturar l'acusat d'haver violat en dues ocasions la seva filla menor d'edat a Esparreguera (Barcelona).

Així ho han sol·licitat les dues acusacions aquest dimarts davant el tribunal de la Secció 20 de l'Audiència Provincial de Barcelona, on estava previst que se celebrés el judici en el qual el ministeri públic pretenia sol·licitar una pena de 30 anys de presó per al processat i que ha quedat suspès en no haver estat localitzat.

A l'inici de la vista oral, la magistrada presidenta del tribunal ha informat les parts que els agents de Gestió de Requeriments Policials (GRP) dels Mossos d'Esquadra van anar a casa seva a Esparreguera per entregar-li la notificació judicial i no només no el van poder localitzar, sinó que se'ls va informar que fa anys que no resideix en aquell domicili.

En la mateixa línia, l'advocat de la defensa ha corroborat que no té notícies del seu client des del 2019, quan va ser al seu despatx per última vegada, i que tampoc no ha respost a les trucades telefòniques ni als correus electrònics: "Vam fer l'escrit sense poder-hi parlar".

A més, ha afegit que la dona del processat ha manifestat desconèixer el seu parador des de fa "5 o 6 anys" i que, per rumors, sospita que pot ser en un país europeu com Suïssa o el Regne Unit, tot i que sense poder concretar quin.

L'advocat de la Generalitat de Catalunya ha afegit que la víctima no té "cap informació d'on pot ser el seu pare", però ha rebut notícies que apunten a que es podria haver traslladat a un país estranger i que podria haver mort, un fet que la defensa ha dit desconèixer, tot i que ha recordat que el seu defensat patia alguns problemes de salut que atribuïa al procés judicial.

TRES COSSOS POLICIALS

Amb aquest escenari, la Fiscalia ha demanat al tribunal que s'acordi una recerca internacional, detenció i ingrés a presó provisional a l'efecte de poder celebrar la vista oral, una petició a la qual s'ha adherit l'altra acusació, mentre que la defensa s'hi ha oposat i ha demanat que només se l'arresti.

"Feta la recerca per 3 cossos policials sense que hagi estat trobat en territori nacional, la nostra petició va encarada a que s'emeti una ordre de detenció internacional", ha incidit el fiscal, a qui la jutgessa ha demanat que, en cas d'assabentar-se que ha mort se li ho comuniqui tan aviat com sigui possible ja que, en les seves paraules, existeix l'ombra que pugui haver mort en no tenir-ne notícies des del 2019.