Demanen l'amnistia a 18 acusats per una protesta a la Universitat de Barcelona

Un centenar de persones expressen el seu suport als acusats pels fets ocorreguts en un homenatge a Cervantes
BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -
Alerta Solidària ha sol·licitat l'amnistia per als 18 acusats de boicotar un homenatge a l'escriptor Miguel de Cervantes a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona (UB) el 2018, en una causa impulsada per Societat Civil Catalana, mentre que la Fiscalia demana dos anys i mig de presó per a cadascun.
Així ho han demanat els advocats de la defensa durant el torn de qüestions prèvies del judici que ha començat aquest dilluns a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, una qüestió que el magistrat ha dit que es resoldrà en la sentència.
Per la seva banda, la fiscal delegada contra els Delictes d'Odi i Discriminació a la Fiscalia Provincial de Barcelona, que demana per a cadascun d'ells 2 anys i mig de presó i una multa de 6.500 euros per delictes de coaccions i contra l'exercici dels drets fonamentals amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics, s'ha oposat a l'aplicació de la llei d'amnistia.
CONCENTRACIÓ
A les portes de la Ciutat de la Justícia s'hi ha aplegat prop d'un centenar de persones per mostrar el seu suport als encausats i la portaveu d'Alerta Solidària, Berta Ferrer, ha afirmat que "no hi ha ni danys ni cap denúncia per lesions per part de ningú, és una denúncia que només afecta manifestants antifeixistes i independentistes".
Ha lamentat que se'ls apliqui l'agreujant per discriminació ideològica, ha qualificat les penes d'"absolutament desproporcionades" i ha recordat que el 2023 van sol·licitar l'amnistia, però se'ls va denegar a petició de la Fiscalia.
Assegura que els fets es van produir en ple apogeu del moviment independentista i que va ser en aquest context quan Societat Civil Catalana va organitzar un acte a la UB, "una institució que sempre s'ha caracteritzat pel seu caràcter catalanista i els seus estudiants com a defensors del catalanisme, de l'independentisme i de la lluita antifeixista, a Barcelona, bastió de la lluita antifranquista".
Per això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Coordinadora Obrera Sindical i els Comitès de Defensa de la República (CDR) van convocar una concentració contra la projecció d'un documental que Alerta Solidària considera "clarament espanyolista i feixista".
SOCIETAT CIVIL CATALANA
Per la seva banda, el president de Societat Civil Catalana, Álex Ramos, ha defensat davant la Ciutat de la Justícia que es tractava d'un acte cultural en homenatge a l'autor Miguel de Cervantes i que comptava amb la presència de l'hispanista francès Jean Canavaggio i de la seva dona, que "es van quedar molt sorpresos pel boicot que van produir una sèrie d'intolerants".
Sosté que l'acte es va haver de cancel·lar perquè el rector de la UB no en podia garantir la seguretat i que ells se'n van anar pacíficament del lloc, però que a la sortida van ser boicotats violentament per un grup d'unes 40 persones: "No hi pot haver impunitat amb un acte violent de persones intolerants i de persones totalitàries".
Ramos ha lamentat que els encausats no s'hagin disculpat ni hagin entès que el que van fer no es pot assumir: "Estem contents de ser a la Ciutat de la Justícia i que es faci justícia, perquè aquesta gent entengui que no es pot anar per la vida d'aquesta manera".
"Que quedi molt clar que Societat Civil Catalana no permetrà cap acte d'intolerants totalitaris que mitjançant la violència i el boicot impedeixen la celebració d'un acte cultural", ha resolt.