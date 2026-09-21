Demanen 25 anys per a 9 acusats de presumptament cremar un furgó de la GUB en una protesta pro-Hasél

Lorena Sopêna i Lòpez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de Barcelona sol·licita 25 anys i 5 mesos de presó per a cadascun dels nou acusats de cremar un furgó de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) amb un agent dins el vehicle, que va resultar il·lès, durant una manifestació contra l'empresonament del raper Pablo Hasél que va tenir lloc el 27 febrer del 2021 a la capital catalana.
En l'escrit d'acusació al qual ha tingut accés Europa Press i ha avançat 'El Nacional', el ministeri públic els atribueix un delicte d'homicidi en grau de temptativa, pel qual sol·licita per a cadascun d'ells 10 anys de presó, un delicte d'atemptat continuat als agents de l'autoritat (4 anys i 3 mesos) i un delicte de desordres públics (2 anys i 10 mesos).
També els considera autors d'un delicte de danys continuat (2 anys i 9 mesos), un delicte de manifestació il·legal (1 any i 10 mesos) i un delicte de pertinença a grup criminal (3 anys i 10 mesos), amb l'agreujant de disfressa per cobrir-se amb roba fosca per no ser identificats.
A més demana que, de manera conjunta i subsidiària, indemnitzin l'agent amb 3.000 euros pels danys psicològics provocats, i que abonin 36.041,58 euros a diverses entitats bancàries per les destrosses causades a les seves oficines i caixers.
També sol·licita que paguin 11.648,67 euros a un hotel i 638.218,66 euros a una coneguda marca de roba pels desperfectes causats als seus establiments, una quantia a la qual caldrà sumar els danys provocats al material urbà, en la quantitat que es determini en execució de sentència, a l'Ajuntament de Barcelona.