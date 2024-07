Demanen 21 anys per a l'acusat d'escanyar i violar dues dones al Vallès Oriental

El processat va fer servir la tècnica del matalleó per agredir-les sexualment

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

L'acusat d'escanyar i violar dues dones a la comarca del Vallès Oriental (Barcelona) s'enfronta a 21 anys de presó en el judici que ha arrencat aquest dilluns a la secció tercera de l'Audiència de Barcelona.

En la primera sessió del judici, que acabarà dimarts amb la declaració del processat, s'ha practicat com a prova preconstituïda la declaració que va fer una de les víctimes en fase d'instrucció perquè era menor d'edat en el moment dels fets.

En la declaració, l'adolescent explicava que la tarda del 5 de gener del 2022 s'estava emprovant roba en un dels emprovadors de la botiga Pull & Bear del carrer Anselm Clavé de Granollers (Barcelona) quan l'acusat hi va accedir de manera sorprenent i la va agafar pel coll.

La noia, que en aquell moment "s'estava posant els pantalons" després d'emprovar-se diverses peces de roba, ja amb la intenció d'anar-se'n, va pensar que era una broma d'algun amic, però l'acusat la va posar contra la paret i la va estrènyer del coll fins a deixar-la inconscient.

LI VA FER EL MATALLEÓ

La noia només recorda que va experimentar una "sensació molt estranya" i que després es va despertar estesa al terra de l'emprovador sense els pantalons.

Un agent dels Mossos d'Esquadra, que ha declarat en qualitat de testimoni, ha explicat que van ser alertats pel vigilant de seguretat de Pull & Bear i que es van trobar la noia semidespullada, "en estat de xoc i plorant" i que de seguida van pensar que havia patit una agressió.

Els mossos van descobrir que l'agressor havia fet servir la tècnica del matalleó, una maniobra habitual en arts marcials, que consisteix a fer una clau al voltant del coll de la víctima per deixar-la inconscient, ja que l'adolescent es queixava que li feia mal aquella zona, tenia dificultat per respirar "i no parava d'escopir".

Una altra de les agents que va atendre la noia ha manifestat que la jove li va explicar que mentre s'emprovava les peces de roba i es feia fotos per enviar-les a una amiga, un home va obrir la cortina de l'emprovador i li va dir "perdó", però la va tornar a tancar i ella no hi va donar més importància, en pensar que s'havia equivocat, fins que una estona més tard va patir l'assalt.

LA VA ASSALTAR EN UN PARC

La segona víctima, que ha declarat sense biombo i s'ha quedat a la sala per seguir el judici in situ, ha explicat que el 19 de desembre del 2021 va sortir a córrer per un parc de Caldes de Montbui (Barcelona) amb roba esportiva i uns auriculars quan, cap a les 15.20, es va creuar amb un home: "Em va abordar quan vaig passar a la seva alçada, em va agafar del coll i em va tirar a terra".

"Pensava que em volia matar i pensava en el meu fill, que aleshores tenia 3 anys, i per això vaig provar de defensar-me: li vaig posar els dits als ulls, li vaig agafar tot el que li podia agafar, però hi va haver un moment en el qual no podia més, m'estava desmaiant, no podia respirar", ha explicat visiblement afectada davant el tribunal.

La víctima ha recordat que, arribat en aquell punt va dir a l'agressor "fes el que vulguis, però deixa'm respirar", i que el va mentir dient-li que estava embarassada perquè no la violés, però l'acusat la va penetrar, fins i tot després de comprovar que tenia el període menstrual, i després va abandonar el lloc.

"Tenia experiència, es notava que no era la primera vegada que anava a per una persona", ha narrat la víctima, que ha explicat que l'agressor, que està en presó provisional des de l'1 d'abril del 2022, amagava la cara per evitar ser vist.

Dos anys i mig després d'aquests fets, la dona experimenta ansietat en situacions de foscor o en les quals hi ha persones desconegudes i, davant la imminent celebració del judici, ha hagut d'agafar la baixa laboral.

La fiscalia demana per a ell 21 anys de presó per dos delictes d'agressió sexual en concurs amb un delicte de lesions i que indemnitzi una de les víctimes amb 31.190 euros i l'altra amb 40.175 pels danys morals provocats.