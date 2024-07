Demanen 13 anys i mig de presó per al metge d'Interior acusat d'abusar d'agents dels Mossos

Exigeixen una indemnització de 276.994 --en total-- per a les víctimes



BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha demanat 13 anys i mig de presó per al metge de la Conselleria d'Interior de la Generalitat --ja apartat de les seves funcions-- acusat d'abusar sexualment de cinc agents dels Mossos d'Esquadra.

Segons l'escrit, consultat per Europa Press aquest dilluns, aquesta acusació és pels tres últims casos denunciats, encara que hi ha un total de cinc agents que el van denunciar.

Anteriorment, ja es va jutjar al metge per dos dels casos, i el jutjat pertinent li va imposar condemnes de dos anys de presó.

L'home realitzava avaluacions mèdiques d'adequacions i adaptacions al lloc de treball de funcionaris del departament i, en el marc de les seves funcions, "aprofitant-se de la seva condició de metge, es va guiar amb ànim lasciu".

TRES DENÚNCIES

Una de les víctimes va tenir problemes de salut físics i psicològics i, una vegada en situació d'alta laboral, va haver d'acudir al metge perquè aprovés l'adaptació del seu lloc de treball.

Durant una de les visites, el 26 de novembre de 2019, "sent coneixedor de la seva especial situació de vulnerabilitat i guiat amb l'única finalitat de satisfer el seu ànim lúbric", li va demanar a l'agent que es treiés la roba i es quedés en roba interior, moment que va aprofitar per abusar d'ella, segons l'escrit.

"A causa d'aquests fets s'ha agreujat la seva situació de depressió major, amb ansietat i disfunció en la majoria dels àmbits vitals, augmentant la seva vulnerabilitat i menor capacitat de reacció", afegeix.

Al novembre de 2019, una segona agent també va sol·licitar adaptació al seu lloc de treball, i el 28 de gener de 2020 va ser visitada per l'acusat, moment en el qual també va abusar d'ella.

La tercera víctima va ser visitada per l'acusat al novembre de 2019, "entregant la totalitat de la documentació mèdica que disposava", i sense mirar en cap moment la documentació, li va demanar que es treiés la roba i, davant de la seva negativa, li va dir que no li emetria l'informe d'adaptació, i posteriorment li va tocar la zona pectoral i la panxa, zones que en cap cas tenia afectades per cap dolència.

Tots aquests fets són constitutius de tres delictes d'abús sexual i dos delictes de lesions psíquiques, i la Fiscalia demana que l'acusat indemnitzi a la primera agent amb 136.314 euros; a la segona amb 3.000 euros, i a la tercera amb 137.680 euros.