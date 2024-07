Un dels joves que va penjar cartells sobre els Maragall i l'Alzheimer demana perdó

Diu que "un conegut" els va encarregar posar-los a centres d'Alzheimer i seus d'ERC



BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

Un dels joves implicats en el cas d'ERC sobre els cartells al·lusius a l'Alzheimer i a Pasqual i Ernest Maragall, Pau, ha assegurat que "un conegut" els va ordenar penjar-los a centres de malalts d'Alzheimer, per la qual cosa està penedit i ha demanat perdó.

En una entrevista d''Elnacional.cat' aquest dilluns recollida per Europa Press, explica que un conegut, per ordre d'un militant d'ERC de l'Anoia (Barcelona), els va plantejar penjar uns cartells en diversos llocs, inclosos centres de malalts d'Alzheimer i seus d'ERC.

"Un conegut, que jo treballava de vegades amb ell, per ordres del militant d'Anoia, em va dir que si volíem enganxar uns cartells a Barcelona, com fer un treball de reparar un ascensor", ha explicat.

"Hi havia una llista amb els llocs que havien de ser penjats: hi havia seus d'ERC; també alguna cosa molt lletja, que a mi em va semblar, que eren centres de malalts i d'Alzheimer. Que això no va sortir a les notícies per alguna cosa", ha detallat.

El jove ha assegurat que a ell i als seus dos companys els van encarregar deixar-los mal penjats, i ha afegit que no van complir amb tota la llista de llocs, sinó que ho van fer "fins que va haver-hi un altercat en una seu d'ERC".

En aquest incident va haver-hi dos advocats "coneguts" que van acudir a la seu per esbroncar-los, segons ell.

El jove ha dit que els cartells ja els van trobar fets, possiblement a Vilanova del Camí (Barcelona), i en una caixa.

IMATGES DELS IMPLICATS

En filtrar-se les imatges dels tres joves, ell es va sentir insegur i, "amb la pressió que sentia a sobre", un dia al Port Olímpic es va apropar als Mossos d'Esquadra i els va comunicar textualment que ell era un d'ells.

"Com pot ser que estava una mica ebri, no em van fer cas, però sí que ho van escoltar i després ho van apuntar", ha explicat.

"JO NO CONEIXIA AQUESTES CARES"

El jove ha afirmat que no coneixia les cares dels polítics Maragall, incloses als cartells, i que no entenia el veritable significat després d'aquests cartells: "Jo entenia el cartell com 'Fora el càncer del món', diguéssim, 'Fora l'Alzheimer de Barcelona'. Doncs, fora. Jo no coneixia aquestes cares".

"Soc del 2001, tinc 23 anys, i el tema política, ja et dic, soc sincer, i mai he votat", ha afegit.

PERDÓ A MARAGALL

Pau ha remarcat que estaria "molt més tranquil si parlés amb ell cara a cara" per disculpar-se i s'ha ofert a, si fos necessari, ajudar a alguna residència o fent alguna xerrada.

"Jo estic obert a tot", ha conclòs, després d'aclarir que no té res en contra dels malalts i que no atacaria a ningú amb una discapacitat.