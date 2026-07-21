El 9% dels autònoms catalans també té una feina assalariada, segons CTAC-Autònoms

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El 9% dels autònoms catalans compatibilitzen la seva activitat amb una feina assalariada, segons la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-Autònoms), informa UGT Catalunya en un comunicat aquest dimarts.
El sindicat lamenta que "la pluriactivitat continua creixent i s'ha consolidat com una realitat estructural del mercat de treball", i considera que aquesta pluriactivitat mostra la necessitat de complementar uns ingressos insuficients.
El nombre d'assalariats que també són autònoms va créixer un 3,1% en l'últim any, "consolidant una tendència sostinguda que s'ha intensificat en els últims exercicis".
"Aquesta realitat posa de manifest que el treball autònom no sempre és una activitat exclusiva ni respon únicament a un projecte empresarial", ha afegit.
El sindicat ha assegurat que aquesta opció esdevé "una fórmula per complementar els ingressos familiars davant l'augment sostingut del cost de l'habitatge, l'alimentació, l'energia i altres despeses essencials".