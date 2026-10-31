Delgado (Front Ampli) demana la dimissió de Puente com un "primer pas imprescindible"

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista del Front Ampli al Congrés per Madrid, Emilio Delgado, ha reiterat la petició de dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, després que també ho demanés aquest divendres la candidata del Front Ampli i cap de llista per Barcelona, Ada Colau, després de l'accident d'Urda (Toledo): "És un primer pas imprescindible, que ha de donar pas a un segon estat en el qual de debò s'afronti un debat seriós sobre el sistema ferroviari", ha defensat
Ho ha dit en declaracions als mitjans des de Barcelona aquest dissabte, al costat dels candidats número 3 i 4 de la llista de Comuns-Front Ampli per Barcelona, Júlia Miralles i Andrés García Berrio, recalcant que aquesta situació va més enllà de la dimissió d'un ministre i que és "absolutament inacceptable" que s'hagin produït dos accidents com el d'Adamuz (Còrdova) i Urda el mateix any.
Ha insistit que això obliga a obrir una reflexió seriosa i ha dit que no estan disposats a assumir que "tota la responsabilitat pivoti al voltant dels treballadors que vénen denunciant en moltes ocasions jornades extenuants de fins a 12 hores diàries", per la qual cosa veu necessari que s'assumeixin responsabilitats polítiques.
Delgado ha sostingut que els treballadors d'Adif encarregats de monitorizar el trànsit de la xarxa ferroviària han passat de treballar amb uns 15 trens simultanis a un màxim de 40 "en amb prou feines 6 anys".
"Mentrestant, arrosseguem les retallades de les èpoques del Partit Popular, la desinversió en el sistema ferroviari perllongada del Partit Popular i les conseqüències d'una liberalització malament feta que ha afegit pressió tant a les infraestructures com al material humà", ha expressat.
CONFIANÇA EN EL SISTEMA FERROVIARI
Ha assegurat que el tren és un senyal d'identitat espanyola i ha remarcat que és necessari "recuperar la confiança i l'orgull en els serveis públics i general i a la xarxa ferroviària en particular".
En aquest sentit, ha advertit que això no s'aconsegueix amb la "motosierra" ni amb sacrifici, sinó amb inversió, perquè considera que s'ha trencat la confiança en el sistema.
"Per descomptat ni els de la dana, ni els de els incendis, ni els de les residències de persones grans vindran a donar lliçons de gestió, però sí pensem que és hora d'avaluar en un primer moment les responsabilitats polítiques, exigir responsabilitats polítiques i en un segon moment abordar un debat molt seriós sobre la xarxa", ha insistit.
"INVERSIONS PROFUNDES"
Ha apuntat que això té a veure amb la necessitat "d'inversions profundes", reestructuració de plantilla i un augment dels recursos materials i humans.
Preguntat per la possibilitat que es talli la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per realitzar obres, després que Puente apuntés aquest divendres que s'està valorant, ha dit que això ve a "abundar en la necessitat de replantejar-se a fons un sistema que ha patit una liberalització sense haver estat preparat abans per a ella i que arrossega problemes recurrents".
Delgado ha volgut traslladar la seva solidaritat amb els familiars i amics de les víctimes de l'accident d'Urda i ha agraït el treball de tots els serveis d'emergències a la zona, així com dels veïns que han ajudat als afectats.