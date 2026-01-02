Delegats de CC.OO. es tanquen a la seu de l'ONCE a Girona contra un "acomiadament injustificat"

GIRONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -
Delegats sindicals de CC.OO. de Catalunya a l'ONCE han iniciat aquest divendres un tancament a la seu de Girona per exigir la readmissió immediata d'un company després del que consideren un "acomiadament injustificat", segons ha informat l'organització en un comunicat oficial.
El sindicat ha qualificat la mesura com una "greu vulneració dels drets sindicals" i un atac frontal a la llibertat d'expressió, denunciant a més que el treballador va ser notificat del seu cessament sense rebre motivació alguna sobre les causes d'aquesta decisió.
L'organització sospita que l'acomiadament és una "represàlia" derivada de dues denúncies prèvies davant de la Inspecció de Treball relacionades amb la gestió de l'horari laboral i l'exigència que el personal avanci diners per als sorteigs extraordinaris.
FINALITZACIÓ DE CONTRACTE
Per la seva banda, fonts de la direcció de l'ONCE a Girona han assegurat a Europa Press que no es tracta d'un acomiadament sinó d'una finalització de contracte per motius comercials, subratllant el seu respecte absolut cap a l'activitat i llibertat dels sindicats.
La direcció ha confirmat també la celebració d'una reunió aquest migdia amb representants sindicals per abordar la situació, encara que de moment manté la seva postura de no contemplar la readmissió del treballador afectat.