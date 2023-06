El delegat del Govern central a Madrid, sobre Bildu: "Han fet més per Espanya que els patriotes de polsera"

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern central a Madrid, Francisco Martín, ha afirmat aquest dijous que des que governa Pedro Sánchez els "suposats enemics d'Espanya --en referència a una pregunta sobre els pactes amb Bildu-- han fet més pels espanyols i per Espanya que tots els patriotes de polsera".

"Aquests suposats enemics d'Espanya han contribuït a salvar milers de vides dels nostres ciutadans donant suport a l'estat d'alarma en els moments més complicats, dignificant la vida de milers de pensionistes espanyols, millorant les condicions laborals de milers de ciutadans possibilitant uns pressupostos que han materialitzat aquestes qüestions", ha afegit en un esmorzar informatiu de Nueva Economía Fórum.

"Per tant la meva pregunta no és amb qui s'ha pactat, sinó com és possible que aquests patriotes de polsera --en referència als partits de dretes-- no estiguessin remant a favor d'Espanya i els espanyols aquests cinc anys. És la gran reflexió d'aquesta etapa", ha conclòs el delegat.