Una delegació del Port de Xangai visita el Port de Barcelona

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Una delegació del Port de Xangai (Xina) ha visitat aquest dilluns el Port de Barcelona en el marc de l'acord signat entre ambdues autoritats portuàries a la fi de juliol per enfortir relacions i crear un corredor verd entre tots dos ports, informa l'entitat portuària barcelonina en un comunicat.
La delegació ha estat encapçalada pel vicepresident i director d'Operacions de Shanghai International Port Group (SIPG), l'organització encarregada de gestionar el major port de contenidors del món, Wang Haijian, i el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell.
La trobada ha inclòs una reunió de treball així com una visita a la planta d'Ebro a la Zona Franca de Barcelona, l'antiga Nissan, on el fabricant xinès Chery ha invertit per reindustrializar el complex.
Segons l'entitat portuària barcelonina, les connexions entre ports i el creixent interès al mercat europeu dels fabricants xinesos "ha consolidat al Port de Barcelona, amb una important infraestructura de terminals de vehicles avançades, com la porta d'entrada dels vehicles xinesos a Europa".
En aquest sentit, el Green Shipping and Digital Corridor previst en l'acord signat entre tots dos ports permetrà que aquestes connexions "siguin més eficients i sostenibles, oferint serveis marítims neutres en emissions entre Extrem Orient i el Mediterrani".