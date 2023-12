La delegació del PE per a la immersió presentarà les seves conclusions d'aquí a 3 mesos a l'Eurocambra

BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada i presidenta de la delegació d'eurodiputats que ha visitat Catalunya per analitzar la immersió lingüística, Yana Toom (Renew Europe, Estònia), ha afirmat que "encara no hi ha conclusions" sobre l'impacte de la immersió, ja que creu que els falten dades, i que elaboraran un informe que es presentarà i votarà en la Comissió de Peticions del Parlament Europeu (PE) d'aquí a uns 3 mesos.

"És massa aviat per a conclusions", ha dit aquest dimecres en una roda de premsa a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, en l'últim dia de visita d'aquest grup d'eurodiputats que des de dilluns s'ha reunit amb la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, peticionaris i representants de docents i famílies.

Toom ha assegurat que acaben la reunió amb algunes preguntes sense respostes, en les seves paraules, i que esperen rebre més informació per escrit: "Hem preguntat quants alumnes en general a Catalunya reben el 25% d'educació en castellà, i sense resposta, la qual cosa és estranyíssim si saben que ve una delegació del Parlament Europeu".