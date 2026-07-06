Una delegació de Moldàvia visita Catalunya per conèixer el model Barnahus

CONSELLERIA DE DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN
BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Una delegació de Moldàvia amb responsables de serveis socials, justícia, salut i policia ha visitat Catalunya per conèixer el model Barnahus d'atenció integrada a infants i adolescents víctimes de violència sexual, informa la Conselleria de Drets Socials i Inclusió en un comunicat d'aquest dilluns.
Els moldaus s'han reunit amb responsables dels departaments de Drets Socials i Inclusió, d'Interior i Seguretat Ciutadana i de Salut; de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia); el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i de l'Audiència Provincial de Tarragona.
La representació ha visitat la Barnahus de Barcelona i la de Tarragona, que va ser la primera de les 14 unitats integrades que va entrar en funcionament.