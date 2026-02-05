Una delegació de l'ACM visita regions italianes per conèixer la seva gestió de residus tèxtils

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Una delegació de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), encapçalada per la seva presidenta, Meritxell Budó, ha visitat de l'1 al 4 de febrer les regions italianes de la Toscana i l'Emília-Romanya per conèixer-ne la gestió de residus tèxtils i poder-la traslladar al món local català.
En un comunicat aquest dijous, l'entitat explica que aquest viatge pretenia donar suport als ajuntaments en "la seva transició cap a models més sostenibles, innovadors i eficients", en matèries com l'economia circular, la reutilització i la gestió de residus.
Budó ha destacat el paper dels municipis en la transició cap a una economia circular i el repte de la gestió dels residus tèxtils: "És imprescindible que el món local disposi d'experiències reals, contrastades i transferibles", ha afirmat.
La delegació va visitar la ciutat de Lucca, on van conèixer el funcionament de l'empresa municipal encarregada de la gestió integral dels residus i es van reunir amb el seu alcalde, Mario Pardini.
També van anar a Prato per visitar el Textile Hub, un "espai d'innovació, recerca i producció que ha esdevingut un model en la reutilització i reciclabilitat de materials", i van mantenir reunions amb responsables de sostenibilitat i innovació urbana de Reggio Emilia, on també van visitar el centre d'innovació Caffarri.
A Bolonya els va rebre l'alcalde Matteo Lepore i van visitar Re-use, un espai per a establiments i comerços sobre reciclatge i segona vida de productes, i a Florència es van reunir amb la vicealcaldessa i responsables de medi ambient i van visitar el centre de control de residus urbans Alia Servizi Ambientali.