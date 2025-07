La delegació del govern a Múrcia confirma que hi haurà noves detencions pels disturbis de Torre Pacheco

Roca ha insistit en la prevenció de mitjans perquè en els pròxims dies s'aturi "qualsevol altercat que pugui sorgir a Torre Pacheco"

MURCIA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La delegació del govern de la Regió de Múrcia ha confirmat aquest matí, després d'una reunió, després d'una reunió mantinguda entre la delegada del Govern de la Regió de Múrcia, Mariola Guevara, l'alcalde Pedro Ángel Roca i els comandaments de Guàrdia Civil i Policia Local, que en les pròximes hores hi haurà noves detencions pels disturbis de Torre Pacheco.

El motiu de la reunió ha estat, analitzar els fets d'aquests dos últims dies i "anticipar-nos als possibles escenaris que es puguin ocasionar, per tenir tot el dispositiu policial preparat", ha assenyalat Guevara, que ha destacat que l'operatiu engegat en coordinació amb Policia Local i Guàrdia Civil "està funcionant".

Per això, el primer que ha volgut fer és traslladar el seu agraïment "al gran esforç i al gran treball que s'ha fet durant aquests dies" i els que vindran per part de Policia Local i de Guàrdia Civil.

De moment hi ha una persona detinguda per un delicte de desordres públics, pel llançament d'objectes en una matinada en la qual s'han viscut moments de tensió entre "dos petits bàndols que van intentar enfrontar-se, però amb el bon dispositiu establert per Guàrdia Civil i Policia Local es va contenir aquesta situació".

Un cop disgregats, durant tota la matinada hi va haver presència policial constant per tots els carrers del municipi per evitar que es poguessin provocar noves situacions i nous conats. "Com dic, una persona detinguda, però segur que no serà l'única, perquè hi ha moltíssimes persones ja identificades", confirmava la delegada del govern.

De fet, en aquests moments, està en marxa "un gran equip" d'investigació de Policia Judicial darrere de tots aquests fets i, aviat, aniran transmetent nova informació amb noves persones detingudes, que són responsables de la situació que s'està provocant a Torre Pacheco.

"Una situació que no es pot permetre i per la qual som molt contundents i continuarem sent-ho com som fins ara", conclosa Guevara.

PREVENCIÓ DE MITJANS PER EVITAR ALTERCATS EN ELS PRÒXIMS DIES

Per la seva banda, l'alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, també ha destacat la labor policial durant aquest enfrontament entre aquests dos grups, perquè dues hores el poble recuperava la normalitat als seus carrers.

Roca ha insistit en la prevenció de mitjans perquè en els pròxims dies s'aturi "qualsevol altercat que pugui sorgir també al fil dels successos que s'estan produint a Torre Pacheco". "Agraeixo aquesta disposició de la delegació del govern posant la Guàrdia Civil tot el seu dispositiu a la disposició d'aquest problema que ens ha sorgit", afegia.

L'alcalde ha desitjat que la tensió passi aviat perquè "fa molts anys que convivim i el que volem és continuar convivint, atallar la delinqüència que tenim al nostre poble". Una vegada hagi passat "la soflama d'aquests esdeveniments començarem a analitzar bé la situació i veure què dispositius podem posar conjunts dins de la Guàrdia Civil i Policia Local per poder aturar aquesta delinqüència".

BONA COORDINACIÓ ENTRE LA GUÀRDIA CIVIL I LA POLICIA LOCAL

Des de Guàrdia Civil es valorava el dispositiu engegat i la bona coordinació amb Policia Local, evitant "que aquests altercats, d'alguna manera, puguin produir un enfrontament directe entre ciutadans".

Per això, la Guàrdia Civil mantindrà un dispositiu important de reforç de la seguretat en els pròxims dies per assegurar la convivència i la pacífica vida i normalitat a Torre Pacheco. Així, reforçarà aquelles zones sensibles en un dispositiu conjunt que permetrà garantir la seguretat ciutadana i evitar qualsevol conat d'enfrontament.

"El nostre personal està investigant al llarg de tots aquests dies on s'han produït aquest tipus d'altercats totes les actuacions i tot el que s'ha pogut veure per identificar", afirmava el coronel de la Guàrdia Civil.

I asseverava, que s'actuarà contra "els presumptes autors dels delictes que s'hagin pogut cometre" i es recaptaran totes les proves necessàries per presentar davant de les autoritats judicials a aquelles persones que hagin comès desordres públics.

Finalment, la Policia Local ha destacat que la col·laboració entre forces i cossos de seguretat, "des del primer moment que va sorgir aquest problema", ha evitat "situacions de conflicte indesitjables", una col·laboració, insistia, "exemplar" per tenir controlada la situació.

"Hi ha un flux permanent d'informació que rebem o passem per establir dispositius conjunts que ens porten a atallar situacions de conflicte", afirmaven des de la Policia Local, els agents del qual estan doblegant torns aquests dies "perquè puguem estar disposició dels companys de Guàrdia Civil en tot allò que es necessiti".