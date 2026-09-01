Publicat 01/09/2026 20:12

La Delegació del Govern espanyol a Madrid no autoritza la concentració per Ceuta convocada demà a Cibeles

Diversos immigrants fan cua, a 1 de setembre de 2026, a Ceuta (Espanya). La Policia ha practicat tres expulsions de persones amb vincles amb el radicalisme de caràcter jihadista detectades a Ceuta després de l'entrada massiva a la ciutat espanyola del pa
Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 1 set. (EUROPA PRESS) -

La Delegació del Govern espanyol a Madrid ha comunicat aquest dimecres a l'Ajuntament de la capital la prohibició de celebrar la concentració prevista aquest dimecres en suport de Ceuta davant la seu del Consistori a la plaça de Cibeles.

En concret, es tracta d'unes de les concentracions en defensa de Ceuta que ha convocat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) als consistoris de tot el país després de l'entrada massiva de més de 70.000 migrants a finals de juliol i coincidint amb la commemoració del Dia de Ceuta.

En el cas de Madrid, estava convocada a les 20.00 hores a la plaça de Cibeles, i hi tenien previst acudir l'alcalde de la capita, José Luis Martínez-Almeida, els líders nacionals de PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, així com el secretari general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, junt amb altres membres de la direcció del partit regional.

Després de rebre aquest escrit, des del Consistori han denunciat "aquest intent del Govern de Sánchez de boicotejar les mostres ciutadanes de suport al poble de Ceuta" i han anunciat que s'estan estudiant "les possibles respostes".

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