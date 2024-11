La Delegació del Govern central a Catalunya gestiona 600 palets d'ajuda per a València

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre Logístic (Celog) de la Delegació del Govern central a Catalunya ha gestionat 600 palets d'ajuda per als afectats per les inundacions de València que ha estat recollida per més de 70 ajuntaments catalans, informa la Delegació en un comunicat aquest divendres.

La gestió s'ha fet amb l'acompanyament d'una vintena d'entitats, administracions i empreses que han col·laborat amb la iniciativa.

D'aquesta manera, s'ha donat sortida a l'ajuda recollida pels municipis que no tenien capacitat d'emmagatzemar tots els articles que han donat els seus ciutadans ni de traslladar-los, i així ho van transmetre al delegat del Govern central, Carlos Prieto.

Prieto ha agraït la feina de les entitats i empreses per catalogar i enviar el material d'ajuda als afectats.

La Delegació del Govern central va engegar un primer Celog al pavelló esportiu de la Comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) el 6 de novembre, i un altre en una nau cedida pel Port de Barcelona i la Zona d'Activitat Logística (ZAL) "amb molta més capacitat i maniobrabilitat".