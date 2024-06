Una delegació de la Generalitat i del Port de Barcelona visita el Port d'Halifax (Canadà)

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Una delegació de la Generalitat i del Port de Barcelona ha visitat aquesta setmana el Port d'Halifax (Canadà) per impulsar projectes comuns i aliances amb el sector de l'economia blava del país nord-americà, ha explicat el Port de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.

La delegació ha estat encapçalada pel president de l'enclavament barceloní, Lluís Salvadó, i s'ha reunit amb el president i CEO de la infraestructura canadenca, Alan Gray, i el director general del centre d'innovació, planificació i estratègia portuària The Pier, David Thomas.

The Pier té "una missió similar al BlueTechPort" del Port de Barcelona i compta amb 53 empreses innovadores que treballen en tres grans línies: logística, interconnexió port-ciutat i regulació i desenvolupament.

La missió també ha visitat la seu del Centre for Ocean Ventures and Entrepreneurship (Cove), que acull empreses dedicades a impulsar solucions i creixement sostenible per al sector marí al Canadà.

L'entitat compta amb un 'sandbox' de proves al mar on testar projectes i col·labora en la comercialització i desenvolupament de productes i serveis.