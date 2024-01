Una delegació d'ERC participarà dissabte en la marxa de Sare de suport als presos d'ETA

BILBAO, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

Una delegació d'ERC participarà aquest dissabte a la tarda en la manifestació convocada a Bilbao per la xarxa ciutadana Sare en suport als presos d'ETA.

Segons han informat els republicans, aniran a la marxa, que arrencarà a partir de les 16.00 hores, la portaveu adjunta al Congrés dels Diputats, Teresa Jordà, i el senador Joan Queralt.

Amb el lema 'Claus per a la resolució', la protesta partirà de la Casilla per passar per Autonomía, Zabalburu, Hurtado de Amezaga, Plaza Circular, Buenos Aires i acabarà a l'Ajuntament de Bilbao on està prevista la lectura d'un comunicat.