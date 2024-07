Una delegació de Cecot intercanvia pràctiques per a la transició digital de les pimes a Noruega

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

Una delegació de Cecot ha participat en una visita d'estudi a Alesund (Noruega) per conèixer i intercanviar bones pràctiques en els ajuts per a la transició digital de les pimes dins el projecte europeu Interreg Proactsme, ha informat en un comunicat aquest dimarts.

La visita ha servit per conèixer com el país nòrdic "ajuda i dona suport a les pimes" per transitar cap a la digitalització a través d'entitats públiques, privades i centres de recerca especialitzats.

La patronal ha definit el viatge com "molt satisfactori" i ha assenyalat que ha servit per avançar en el coneixement dels estats d'implementació de serveis proactius a Europa.