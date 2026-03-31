El dèficit públic tanca el 2025 en el 2,18% del PIB, amb 36.780 milions

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -
El dèficit del conjunt de les administracions públiques va tancar el 2025 en el 2,18% del PIB, per sota la dada del 2024 (2,86%) i es va situar en 36.780 milions d'euros, fet que millora l'objectiu compromès pel Govern central amb Brussel·les i que exigeixen les regles fiscals.
D'aquesta manera, Espanya ha millorat per sisè any consecutiu l'objectiu pactat amb la Comissió Europea, fixat en el 2,5% durant el passat exercici, segons ha informat el Ministeri d'Hisenda.
Si es comptabilitzen els recursos destinats a pal·liar els efectes de la dana, el dèficit se situaria en 40.330 milions d'euros, un 2,39% del PIB.
Les dades, que s'enviaran aquest dimarts a Eurostat, mostren que Espanya el 2025 va reduir el seu dèficit set dècimes, respecte al 2,9% del tancament del 2024 i tres dècimes més respecte al compromís recollit en el Pla Fiscal Estructural enviat a la Comissió Europea.
Així mateix, el dèficit del 2,18% també millora per sisè any consecutiu les estimacions de tots els organismes nacionals i internacionals com l'FMI, la Comissió Europea, el Banc d'Espanya o l'AIReF.