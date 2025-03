El dèficit de les administracions públiques cau al 2,8% del PIB el 2024

MADRID 27 març (EUROPA PRESS) -

El dèficit del conjunt de les administracions públiques va tancar el 2024 en el 2,8% del PIB, per sota de la dada del 2023 (3,52%), i es va situar en 44.597 milions d'euros, amb la qual cosa s'aconsegueix millorar l'objectiu compromès pel Govern central amb Brussel·les i el que exigeixen les regles fiscals europees (3%).

Així es desprèn de l'avançament de les dades d'execució pressupostària de les administracions públiques corresponents a l'any 2024 anunciat aquest dijous en una roda de premsa per la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

La titular d'Hisenda ha explicat que les dades reflecteixen el "sanejament" dels comptes públics en un context internacional incert plagat "de sobresalts que donen més valor als resultats que s'han obtingut a Espanya".

"Espanya, per cinquè any consecutiu, ha complert amb el seu objectiu de dèficit i fins i tot ha millorat les previsions que plantejava la mateixa Comissió Europea", ha destacat la responsable d'Hisenda.

Amb tot, el país va acabar l'any 2024 per sota del llindar de dèficit excessiu que fixen les regles fiscals de la Unió Europea en el 3%, un fet que no passava des de l'any 2018, segons ha recordat Montero.

El dèficit del 2,8% del PIB no inclou l'impacte pressupostari de les mesures adoptades per mitigar els danys ocasionats per la dana, que va afectar de manera singular la Comunitat Valenciana. Si s'inclogués aquesta despesa, el dèficit se situaria en el 3,15% del PIB, la qual cosa també suposa una reducció respecte al 3,52% registrat el 2023.

Montero ha recordat que les regles fiscals exclouen l'impacte pressupostari negatiu de les catàstrofes naturals, com també va passar fa més d'una dècada a causa del terratrèmol de Llorca (Múrcia).