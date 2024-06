La defensa del violador d'Igualada (Barcelona) diu que no existeixen "indicis suficients"

"Una persona que ha comès aquests fets seguiria amb la seva vida completament normal? Evidentment no"

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

La defensa de l'acusat de violar a una jove de 16 anys la matinada de l'1 de novembre del 2021 en sortir d'una discoteca d'Igualada (Barcelona), Gerard Negrell, ha al·legat que no existeixen "indicis suficients" per condemnar al seu representat, i que, si n'hi ha, són mínims i insuficients, en les seves paraules.

Així ho ha dit aquest divendres davant la secció 10 de l'Audiència de Barcelona, durant la darrera sessió del judici, en la qual s'han realitzat els informes finals de totes les parts, i en la qual la defensa ha tornat a demanar una sentència absolutòria, encara que en el cas de condemna, que sigui només per agressió sexual.

"La prova de càrrec deuria ser una com la presència de líquid seminal en el rentat vaginal de la víctima; la presència d'algun testimoni que pogués presenciar els fets o la declaració de la víctima podria ser una prova suficient. No tenim cap prova directa", ha explicat.

LA VÍCTIMA NO VA DECLARAR

Durant el judici, la jove no ha hagut de declarar, i en el seu lloc el tribunal va escoltar l'enregistrament de la declaració que va fer en la fase d'instrucció, que es va reproduir a porta tancada per preservar la seva intimitat.

"Diré que lamentablement no la tenim (la declaració). La no declaració en aquest cas és un fet que evidentment no pot ni afavorir ni perjudicar. No pot ser valorat per condemnar-lo", ha dit.

ANÀLISI CÀMERES DE SEGURETAT I VÍDEO

Els Mossos d'Esquadra van estudiar més de 155 càmeres de seguretat de la zona propera als fets per seguir el recorregut que va fer la víctima, i van observar a una persona seguint a la víctima: "El que no poden garantir és que aquesta persona sigui el meu representat", al·legant que la qualitat de les càmeres no era bona i que només es veuen dues ombres.

Hores abans de l'agressió, sobre les 2 hores, un home va gravar com 11 persones --entre les quals hi havia l'acusat-- copejaven un cotxe aparcat a la zona, i l'advocat diu que l'acusat pasa "de reüll, des de lluny".

ROBA TROBADA

Durant el registre del pis de l'acusat, es van trobar pantalons negres, bambas Adidas blanques i una jaqueta fosca, que suposadament portava l'agressor, i ha preguntat: "Jo els pregunto als policies, als Mossos, si realment hi havia alguna característica diferencial en aquesta roba per determinar que aquesta roba és la que portava la persona de les imatges de seguretat".

"Si féssim un registre, aposto al fet que pantalons negres, jaqueta tipus 'bomber', bandolera i bambas blanques les trobaríem en el 90% de les cases dels joves. Estem acusant al meu client d'haver comès fets extremadament deplorables", ha manifestat Negrell.

ANÀLISI MÒBIL

Sobre l'anàlisi del mòbil de l'acusat, ha remarcat que es va mirar en quina terminal, antenes i repetidors donava senyal i es connectava, però que no es va fer una geolocalización com amb el telèfon de la víctima.

"No podem afirmar amb rotunditat científica que en el lloc dels fets es trobava l'acusat", ha dit, ja que, sense geolocalización, no es marquen els punts exactes i pot haver-hi desfasaments.

A més, ha assegurat que el darrer repetidor al que es va connectar el telèfon de l'acusat dona cobertura a la zona dels fets, "però també a la zona de la discoteca", on ell ja va dir durant la seva declaració que va estar.

També s'ha referit a la recerca de 'Noia violada a Igualada' que els agents policials van trobar en el seu telèfon mòbil i que l'acusat va explicar que va fer junt amb la seva parella dies més tard: "Si fem anàlisi de qualsevol persona que viu a Igualada, crec que qualsevol persona ho va mirar".

JAQUETA AMB RASTRES DE SANG

Sobre la jaqueta amb restes de sang de la víctima trobada a casa de l'acusat, Negrell ha al·legat que a simple vista no es veien, i que l'acusat va explicar que va perdre la seva jaqueta i que va trobar aquesta a la via pública: "Si ho hagués fet ell, no seguiria utilitzant la jaqueta".

Ha explicat que els perits van descriure a la persona que ha comès aquest delicte "pràcticament com un monstre, amb falta de control, trets psicopàtics i agressiva", i ha al·legat que el seu representat és una persona normal.

"Seguia vivint i treballant on vivia i on treballava, va seguir amb la mateixa roba. Realment una persona que ha comès aquests fets seguiria amb la seva vida completament normal? Evidentment no", ha resolt.

ALCOHOL I DROGUES

Negrell ha expressat que el seu representat té un "historial de consum d'alcohol i drogues de caràcter crònic", per la qual cosa pateix una alteració mental que pot afectar a les seves capacitats cognitives, i ha demanat un atenuant.

Sobre l'expulsió en cas de condemna, demanada per les altres parts, ha explicat que té a la seva família a Espanya, ha treballat amb situació regularitzada, i l'advocat entén que "té arrelament més que suficient".

Per acabar, ha sostingut que no queda acreditat el delicte de temptativa d'assassinat, ja que no se sap quan ni de quina forma es va produir el cop al cap de la víctima.