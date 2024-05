La defensa de Rovira (ERC) demana ajornar la seva declaració a Tsunami i reclama a l'Audiència Nacional una nova data

Aporta documentació que acredita que l'advocat té una altra cita aquest dimecres en un jutjat de Guipúscoa



MADRID, 20 maig (EUROPA PRESS) -

La defensa de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha sol·licitat al magistrat de l'Audiència Nacional que instrueix la causa de Tsunami Democràtic que suspengui la seva declaració com a investigada prevista per a aquest dimecres atès que aquesta citació li coincideix amb un altre compromís en un jutjat de Guipúscoa.

Així ho explica l'advocat Iñigo Iruin en un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, en el qual respon a una providència del titular del jutjat central d'instrucció número 6, Manuel García Castellón, de 16 de maig, en què requeria a aquesta defensa que aportés documentació sobre la coincidència de dates.

Així, la defensa de Rovira aporta, entre altra documentació, un certificat del Lletrat d'Administració de Justícia (LAJ) del jutjat d'instrucció número 1 de Donostia que acredita que ha estat designat com a lletrat per defensar un investigat i en el qual es fixa que hi ha un assenyalament de prova preconstituïda per al dia 22 de maig del 2024.

Ara, serà l'instructor qui hagi de decidir si posposa aquesta declaració de Rovira, com ja va fer amb la del cap de gabinet de l'expresident català Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay. Cal recordar que la setmana passada García Castellón va rebutjar que Rovira pogués declarar com a investigada per videoconferència des de Suïssa al mateix temps que aclaria que ho havia de fer des d'un jutjat de Barcelona, on segons el magistrat hi ha el seu domicili.

"No escau la declaració per videoconferència des de Suïssa, atès que el referit sistema està contemplat amb la finalitat d'agilitar el curs de les actuacions evitant els retards que es poguessin derivar de la necessitat de coordinar la presència dels intervinents a la declaració quan el desplaçament els resultés onerós o impossible de dur a terme amb immediatesa", apuntava.

I afegia que "la videoconferència procedeix, doncs, quan es pot implementar de manera àgil, la qual cosa es dona quan s'utilitza al territori nacional amb el sistema del territori on opera el sistema Fidelius". "En el present suposat, constant en les actuacions que el domicili de la investigada es troba a Barcelona, la videoconferència amb un jutjat d'aquesta localitat revesteix les condicions per acordar la presa de declaració per aquesta via", explicava.

Rovira està processada en rebel·lia pel Tribunal Suprem en la causa del procés en la qual ja es va condemnar l'exvicepresident català Oriol Junqueras i altres excàrrecs de la Generalitat.

L'any passat, després de la reforma del Codi Penal que va derogar el delicte de sedició, l'alt tribunal va acordar processar Rovira per un delicte de desobediència i va dictar una ordre de detenció --que continua vigent-- "a efecte de rebre-li declaració", tal com va fer amb l'exconsellera catalana Clara Ponsatí.

El jutge de l'AN preveia escoltar aquest dimecres no només Rovira sinó també altres investigats, com l'empresari Oriol Soler, l'exsecretari d'organització d'ERC Xavier Vendrell, la militant d'ERC Marta Molina, el periodista Jesús Rodríguez Sellés, el considerat tresorer de Tsunami Jaume Cabani i el dirigent d'Òmnium Cultural Oleguer Serra.