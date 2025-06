Defensa revoca les llicències a una empresa israeliana per fabricar míssils a Espanya

MADRID 3 juny (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Defensa ha revocat les llicències a l'empresa israeliana Rafael Advanced Defense System per fabricar a Espanya míssils Spike LR2 antitancs i està mirant de reorientar els programes per buscar alternatives, segons ha avançat la Cadena Ser i fonts de la cartera dirigida per Margarita Robles han confirmat a Europa Press.

El Govern central va adjudicar el 3 d'octubre del 2023, quatre dies abans dels atemptats de Hamas, un contracte per adquirir 168 sistemes de míssils antitancs de cinquena generació per un valor de 285 milions d'euros, ja que l'"obsolescència" dels sistemes fets servir fins aleshores exigia reemplaçar-los per d'altres de més moderns "com els que ja estan en servei en molts dels exèrcits" dels països aliats.

L'empresa a la qual es va concedir la llicència per fabricar aquests míssils a Espanya va ser PAP Tecnos, filial espanyola de l'empresa d'Israel Rafael Advanced Defense Systems. Ara, Defensa ha revocat aquesta licitació i ha iniciat la reorientació del programa per aconseguir míssils antitanc sense origen israelià.

Aquesta decisió té lloc dins l'esforç que el departament de Margarita Robles està fent per dur a terme una "desconnexió" d'Espanya de l'Estat hebreu en matèria de seguretat, segons va anunciar la secretària d'estat de Defensa, Amparo Valcarce, la setmana passada.

Preguntada en un esmorzar informatiu sobre si aplicar un embargament d'armes a Israel --com sol·liciten els socis del Govern central-- és factible, la secretària d'estat va recordar que Espanya va paralitzar el comerç d'armes amb Israel el 7 d'octubre del 2023, data en la qual va començar l'ofensiva als territoris palestins en resposta a la massacre perpetrada per Hamas. "Cap, absolutament cap", va subratllar.

Això sí, va reconèixer que "alguns programes en curs tenen dependències tecnològiques d'alguna empresa d'Israel", i va garantir que Defensa "ja està traçant els plans" per "desconnectar-se" de l'Estat hebreu i arribar "a l'objectiu zero" dependència en qüestions tecnològiques.