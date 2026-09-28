La defensa de Jonathan Andic demana que Miquel Roca declari en el judici

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
La defensa de Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isak Andic, el desembre del 2024, ha sol·licitat a la instructora que prengui declaració a l'advocat Miquel Roca, que segons l'equip legal va rebre l'encàrrec del magnat per constituir una fundació amb finalitats filantròpiques.
Segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat Europa Press, l'equip legal de Jonathan Andic considera que el seu testimoni podria donar compte de l'encàrrec rebut per Isak Andic en relació amb la constitució de la fundació, els seus aspectes estructurals, el quadre de patrons i la funció, a més del paper dels seus fills i si en constituir-la s'alteraven o no les expectatives hereditàries o si comptava o no amb el suport de la família.
Així ho ha sol·licitat l'equip legal, que encapçalen els penalistes Cristóbal Martell i Sebastián de Juan, en considerar que la hipòtesi incriminatòria que contempla la instructora apunta a que Jonathan Andic tenia una motivació relacionada amb un suposat desacord en relació amb la constitució de la fundació i les seves expectatives hereditàries.
La defensa també proposa com a prova testifical la compareixença del fill de Miquel Roca, l'advocat Joan Roca, en el mateix sentit que el seu pare, i d'un notari que podria donar compte de la successió de testaments que atorgava anualment Isak Andic i que "podrà fer esvair la falsedat del projecte de desheretament de Jonathan Andic".
També sol·licita que prengui declaració la directora financera i d'administració d'una societat patrimonial designada per Isak Andic per preparar els testaments anuals i les successives modificacions, del professional que va contribuir a dissenyar juntament amb el magnat la planificació de la futura gestió del seu patrimoni i de les empreses familiars, i del CEO de Mango, Antonio Ruiz.