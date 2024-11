La defensa de Gordillo recorrerà contra la pena de presó per agressió sexual

La denunciant celebra que "la vergonya ha canviat de bàndol i la veritat ha guanyat"

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa del periodista Saül Gordillo, l'advocat Carles Monguilod, ha anunciat que presentarà un recurs d'apel·lació contra la sentència del jutjat penal 7 de Barcelona que ha condemnat el seu client a un any de presó per agredir sexualment una redactora d''El Principal', mitjà que ell dirigia, després del sopar de Nadal del 2022.

En un comunicat, la defensa manifesta no estar en absolut d'acord amb la valoració que ha fet la jutgessa de la prova practicada, especialment pel que fa als vídeos de la discoteca on es van produir els fets.

Les imatges que consten en la causa mostren "objectivament" una interacció entre Gordillo i la denunciant que justifiquen la interpretació que ell va fer sobre el consentiment d'ella, segons la defensa.

LES IMATGES

"Concretament ens referim a la interacció de dues persones adultes que hi va haver abans, durant i després de l'acte que avui es declara delictiu", prossegueix l'escrit, en el qual la defensa sosté que aprecia, textualment, diferències substancials entre el que la declarant va manifestar durant el judici i la realitat que mostra l'enregistrament.

Gordillo va declarar durant el judici que quan van arribar a la discoteca la denunciant el va agafar amb força de la mà per creuar la discoteca, que va ballar amb ell enganxant la seva cara a la seva fins i tot fent-li creure que li volia fer un petó i que li va arribar a dir que s'estava excitant i que es deixés anar, a més d'assegurar que la jove estava "exultant, empoderada i gaudint de la situació".

En el mateix sentit, recull que la sentència resol adduint que la víctima va patir una "clara dissociació cognitiva", com van assenyalar els perits proposats per l'acusació particular, però insisteix que això no explica ni justifica el que considera, textualment, diferències flagrants entre el que es va denunciar i el que recullen les imatges.

Sobre el consentiment, pilar de la llei del 'només sí és sí', la defensa de Gordillo recorda que "no exigeix que sigui verbal, sinó que s'ha de valorar aquest consentiment segons actes" que expressin de manera clara la voluntat de la persona.

CONVENCIMENT "ERRONI"

En aquest sentit, fa referència a la sentència, en la qual la jutgessa sosté que Gordillo "no ha entès el més que necessari canvi de mentalitat i protecció a la llibertat sexual de les dones" i que va interpretar uns senyals de consentiment per les accions de la denunciant que, en la societat actual, ja no són vigents.

Monguilod al·lega així que el seu defensat va actuar "amb convenciment, si es vol, erroni, que la denunciant consentia", un relat que tant ell com el periodista van mantenir al llarg del judici, motiu pel qual en sol·licitava l'absolució.

La denunciant s'ha pronunciat a través d'X i ha manifestat que "la vergonya ha canviat de bàndol i la veritat ha guanyat".