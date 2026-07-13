La defensa d'Andic rebutja que la Unitat de Desapareguts analitzi indicis del cas

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La defensa de Jonathan Andic va presentar un recurs el passat 18 de juny contra la decisió de la jutgessa d'acceptar la petició de la fiscal de requerir la intervenció de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra per analitzar els indicis del cas de la mort d'Isak Andic, expliquen fonts pròximes a la defensa a Europa Press.
Segons ha avançat 'La Vanguardia' aquest dilluns, la fiscal del cas precisa "aportar una anàlisi tècnica-operativa" dels elements indiciaris ja concurrents per contextualitzar així els indicis obtinguts fins avui.
La defensa considera que amb aquesta petició la fiscal busca una "mena de relator uniformat" perquè escenifiqui valoracions probatòries, i afegeix que el que pretén el ministeri fiscal és encarregar una pericial d'intel·ligència, que no té cabuda en la causa, segons precisen les mateixes fonts.