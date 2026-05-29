La defensa d'Andic afirma que la caiguda a Collbató és "idèntica" a la que el seu pare va tenir mesos abans

Al·lega que patia artrosi, una patologia que limita la capacitat de reacció i l'equilibri
BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -
L'informe pericial aportat per la defensa de Jonathan Andic al Jutjat d'Instrucció número 5 de Martorell (Barcelona) sobre la reconstrucció de la mort, el desembre de 2024, del fundador de Mango i pare de l'investigat, Isak Andic, conclou que hauria sofert les mateixes lesions en la caiguda mortal de Collbató (Barcelona) que en una "idèntica" mesos abans.
L'informe, al qual ha tingut accés Europa Press, es basa en el vídeo d'una caiguda accidental que Isak Andic va patir el 20 de febrer de 2024 al vestíbul de la Mútua Universal de Barcelona.
De l'anàlisi cinemàtica i biomecànica realitzada mitjançant mesures que van ser verificades 'in situ' pel pèrit que signa l'informe, s'acredita un patró de caiguda que es caracteritza per una pèrdua sobtada de l'equilibri, un impuls "incontrolable" cap endavant durant diversos metres, la impossibilitat de recuperar la verticalitat, l'absència de reflex de protecció amb les mans i una caiguda final cap al costat dret.
En l'estudi mèdic forense, realitzat per dos doctors, es constata que Andic patia artrosi en ambdós genolls, una patologia per la que ja havia requerit tractament i que limita la capacitat de reacció i la correcció de l'equilibri.
De les imatges de l'incident a la Mútua Universal de Barcelona captades per una càmera de seguretat es desprèn, segons els pèrits de la defensa, que Andic va perdre l'equilibri davant d'un petit desnivell, va ser incapaç de recuperar el pas, presentava rigidesa en la columna, va mostrar una reacció tardana i pobra dels mecanismes de protecció i no va estendre les mans.
"Aquesta disfunció motora documentada explica per què la víctima no va poder posar les mans al capdavant durant la caiguda mortal. No va ser per sorpresa ni per inconsciència inicial, sinó per una incapacitat neuromotora preexistent per activar el reflex protector", sostenen, un fet que explicaria l'absència de lesions palmares.
Aquesta versió intenta rebatre l'ordre d'empresonament provisional eludible sota fiança de la instructora, qui, sobre la base d'un informe forense, va determinar que la caiguda d'Andic va ser com si s'hagués "llançat per un tobogan, amb els peus per davant".
També indicava la jutgessa que totes les lesions de la relliscada són al costat dret i en forma ascendent, si bé no presentava lesions en els palmells de les mans, per la qual cosa es va descartar la relliscada amb una pedra o una caiguda cap a endavant.
EL TERRAPLÈ
Els pèrits de l'informe de la defensa sostenen que la caiguda a Collbató va poder produir-se de la mateixa forma que en la Mútua Universal de Barcelona, on la intervenció de tercers, que van sostenir al fundador de Mànec, va esmorteir la caiguda, a diferència de la qual va sofrir a Montserrat, on va caure inicialment per un terraplè i, posteriorment, per un penya-segat de 87,91 metres amb roques i sortints.
"Aquesta configuració --terraplè lliscant seguit de caiguda lliure per penya-segat-- és la que converteix un patró de caiguda idiopática (no letal en un vestíbul pla) en una seqüència objectivament mortal quan s'aplica a la sendera de muntanya", conclouen.