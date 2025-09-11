La defensa del català i les crítiques a la sentència del TSJC centren la Diada

La Urbana de Barcelona xifra en 28.000 els assistents a la manifestació de l'ANC
BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -
La defensa del català i les crítiques a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la part del decret de règim lingüístic educatiu han centrat la Diada d'aquest any.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar aquest dimecres el model lingüístic de l'escola catalana "amb total contundència" després de conèixer la sentència, i ja va avançar que el Govern recorrerà.
LLACH DEMANA "DESOBEIR"
No obstant això, el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha demanat aquest dijous anar més enllà i "desobeir a les aules, als carrers i en les institucions".
Ho ha dit en l'acte polític a Barcelona que ha culminat les manifestacions convocades per ANC, Òmnium, el Consell de la República (CdRep), l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC, Ciemen i els CDR a la capital catalana, Girona i Tortosa (Tarragona).
"ESTRATÈGIA DELIBERADA"
El president del Parlament, Josep Rull, també ha demanat en la tradicional ofrena floral en el monument de Rafael Casanova per la Diada actuar amb fermesa per defensar el català: "Està en perill i risc", i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat textualment l'hostilitat a l'ús del català, que veu com a llengua d'unió.
L'ex-president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que la sentència del TSJC sobre el català forma part d'"una estratègia deliberada per acabar amb l'escola com a eina de cohesió social i nacional", mentre que el també ex-president del Govern i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha desitjat una bona Diada per la independència i el futur de la nació, textualment.
MOBILITZACIONS A BARCELONA
A Barcelona, la manifestacions d'ANC, Òmnium i la resta d'entitats sobiranistes han reunit a unes 28.000 persones, segons la Guàrdia Urbana; l'any passat aquesta mateixa convocatòria va congregar a 60.000 persones i el 2023 unes 115.000, segons la mateixa Urbana.
Un grup de 5 encaputxats han cremat una bandera espanyola minuts abans de començar aquesta manifestació, que ha acabat amb l'organització de la mateixa desplegant un gran retrat del rei Felip VI de cap per avall.
A més, la manifestació ha estat marcada per la presència de la líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, en la manifestació, a la qual ha assistit recolzada per simpatitzants del partit.
D'altra banda, la mobilització convocada a la capital catalana per l'Esquerra independentista --formada per la CUP, l'organització juvenil Arran, Alerta Solidària, el sindicat COS, Endavant i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)-- ha reunit a 1.200 persones, segons la Urbana.
GIRONA I TORTOSA
Unes 10.000 persones, segons Mossos, han participat en la manifestació a Girona, en una marxa que ha començat a la plaça de Catalunya i que ha acabat en La Copa, a les portes de la Devesa.
En la de Tortosa, uns 1.700 manifestants, segons la policia catalana, han sortit de la plaça de Gerard Vergés i han marxat per la ciutat fins al passeig de l'Ebre.
INDEPENDENTISME DIVIDIT
Aquesta ha estat la segona Diada d'Illa al capdavant de la Generalitat, després de poc més d'un any liderant del Govern, i amb els partits independentistes sense majoria en el Parlament i dividits respecte a l'estratègia a seguir.
A més, la jornada ha estat marcada per les pluges a Barcelona, que ha impedit celebrar l'acte d'ANC i Comissió Independentista Fossar de les Moreres, així com un acte d'ERC amb la presència del seu president, Oriol Junqueras.